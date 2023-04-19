Противники пенсионной реформы освистали президента Франции Эммануэля Макрона в Эльзасе

Жители Эльзаса освистали французского президента Эммануэля Макрона во время его визита в регион, передает телеканал BFM TV.
Для главы государства эта поездка в регионы стала первой с момента окончательного принятия скандальной пенсионной реформы в стране. В своем обращении 17 апреля он объявил, что закон вступит в силу осенью текущего года. Реформа предполагает повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
Ранее телеканал BFM TV провел социологический опрос среди французов. Выяснилось, что более половины из них не планируют прекращать участие в протестах из-за принятия пенсионной реформы.