Противники пенсионной реформы освистали президента Франции Эммануэля Макрона в Эльзасе

Для главы государства эта поездка в регионы стала первой с момента окончательного принятия скандальной пенсионной реформы в стране. В своем обращении 17 апреля он объявил, что закон вступит в силу осенью текущего года. Реформа предполагает повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.