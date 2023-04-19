Украинский офицер избил раненого солдата из-за душевой кабинки и оставил его истекать кровью

Офицер Вооруженных сил Украины избил раненого солдата, так как он зашел принять душ не в ту кабинку. После расправы военнослужащий оставил пострадавшего истекать кровью.
О факте зверского отношения сообщила сестра солдата. Она отметила, что сначала офицер повалил брата на землю и стал бить ногами по голове. На тот момент пострадавший еще восстанавливался после получения ранения, поэтому не смог защищаться, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Вследствие нападения у солдата отказали ноги, на голове была большая гематома. Пока что боец находится в больнице. Сестра пострадавшего подчеркнула, что офицер не понес наказания, свою вину он не признал. Военнослужащий лишь предлагает выплатить деньги в качестве компенсации.
Ранее сообщалось, что российские силы продолжают сдерживать напор ВСУ в Запорожье. Военнослужащим РФ пришлось усилить артиллерию в регионе из-за активности украинских солдат, передает Deita.ru.