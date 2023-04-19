Украинский офицер избил раненого солдата из-за душевой кабинки и оставил его истекать кровью

О факте зверского отношения сообщила сестра солдата. Она отметила, что сначала офицер повалил брата на землю и стал бить ногами по голове. На тот момент пострадавший еще восстанавливался после получения ранения, поэтому не смог защищаться, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».