Политолог Журавлев: Молдавия намеренно портит отношения с РФ, чтобы захватить Приднестровье

Молдавия объявила, что высылает одного сотрудника российского посольства после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. До этого кабинет министров страны заявил о «неподобающем поведении» сотрудников российского посольства в аэропорту Кишинева, когда руководителю российского региона отказали во въезде.