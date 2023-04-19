Политолог Журавлев: Молдавия намеренно портит отношения с РФ, чтобы захватить Приднестровье

Молдавия объявила, что высылает одного сотрудника российского посольства после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. До этого кабинет министров страны заявил о «неподобающем поведении» сотрудников российского посольства в аэропорту Кишинева, когда руководителю российского региона отказали во въезде.
Корреспондент ФАН обратился к политологу Дмитрию Журавлеву, чтобы узнать, зачем молдавские власти идут на явное обострение отношений с РФ,
«Очевидно, что российского дипломата выдворили для того, чтобы показать, что история с Мининхановым не была досадной случайностью, — заметил эксперт. — Теперь, согласно принятым в международных отношениях правилам, Москва также должна произвести высылку сотрудника молдавского посольства».
Собеседник ФАН предположил, что, возможно, своим демонстративно антироссийским поведением Кишинев хочет усугубить отношения с РФ нарочно.
«Похоже, что молдаване все-таки настроились на присоединение Приднестровья, — заявил Журавлев. — Ведь с нашего-то согласия им это вряд ли удастся сделать! Значит, следуя их логике, надо поссориться с Москвой, а дальше уже присоединять, как получится. Конечно, предварительная высылка дипломата — это необязательный этап, но так, по крайней мере, молдавскому правительству будет сподручнее объяснять своему населению, почему оно решило пойти на открытый конфликт с союзником России и с нею самой».
Ранее политолог Беше-Головко объяснила, зачем в Румынии предложили присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины.