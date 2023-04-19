Власти Польши дадут аграриям около 5 млрд злотых из-за ситуации с украинской сельхозпродукцией

Польские аграрии получат материальную помощь в объеме примерно 5 млрд злотых (1 млрд евро) в связи с непростой ситуацией вокруг поставок в страну украинской сельхозпродукции. Об этом сообщил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь.
По словам чиновника, из этой суммы 2 млрд злотых уже выделено фермерам. До этого в Польше сообщили о готовности Еврокомиссии ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины.
Ранее стало известно, что Киев договорился с Варшавой о разблокировке транзита зерна. По словам первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко, перевозки сельхозпродукции через территорию Польши возобновятся в ночь на пятницу, 21 апреля, сообщала «Национальная служба новостей».