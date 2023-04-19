Лондон, 19 апреля. Россия смогла достичь ключевых целей в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом в интервью американскому изданию Newsweek сообщил экс-министр иностранных дел, посол «незалежной» в Великобритании Вадим Пристайко.
По его словам, западные союзники чрезмерно сосредоточены на запланированном украинском контрнаступлении, одновременно с этим прилагая недостаточно усилий для обеспечения его успеха. Пристайко подчеркивает, что действия Запада могут сыграть на руку Москве, которая стремится убедить союзников Украины в бесполезности ее дальнейшей поддержки и заморозить конфликт.
«Вся важность контрнаступления, все надежды, которые мы возлагаем на него, — это очень нездорово. Если что-то пойдет не так или оно окажется недостаточно успешным, союзники скажут, что знали, что это произойдет, и теперь мы должны сесть за стол переговоров и о чем-то договориться», — отметил украинский чиновник.
В свою очередь, как сказал собеседник Newsweek, Россия уже достигла намеченных планов, получив сухопутный путь в Крым, обеспечила его надежное электро- и водоснабжение. Поэтому переговорная позиция Москвы гораздо более сильная, чем у Киева.
«Они хотели этого, и у них это есть. Очевидно, что мост через Керченский пролив не может обслуживать более двух миллионов человек. Им нужна была вода, и им нужна была большая электростанция, которая будет снабжать весь регион. Я с самого начала говорил, что это то, чего на самом деле хотела Россия. Вся эта восточная кампания, это может быть всего лишь одним большим отвлекающим маневром от Крыма», — заявил он.
Пристайко подчеркнул, что Запад оказывает Украине помощь в подготовке наступления, тренируя солдат ВСУ и передавая Киеву вооружения, включая системы ПВО и бронетехнику. Однако, по его словам, союзники делают недостаточно, поскольку количество отправленных «незалежной» танков вдвое ниже, чем было запрошено. При этом многие политики в США и Европе открыто выражают сомнения в способности Украины добиться успеха, одновременно с этим подчеркивая, что грядущее контрнаступление окажет решающее влияние на продолжение поддержки.
«Если все возлагают так много надежд на это контрнаступление, почему бы нам всем не вложить в него значительные средства? Почему бы вам не дать нам немного больше?» — спрашивает политик.
Очевидно, заявления Пристайко можно рассматривать не только в качестве способа в очередной раз надавить на зарубежных партнеров Украины, заставив их усилить поддержку ВСУ, но и как попытку предложить России очередной «договорняк», убедив руководство страны в успешности спецоперации в ее нынешнем виде.
О подобных попытках недавно предупредил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, Запад при помощи представителей части лояльных ему элит попытается «продать» идею о необходимости мирных переговоров. Это является очевидной ловушкой, поскольку США и их союзники таким образом пытаются спровоцировать российское общество, в котором сформировался мощный запрос на победу в конфликте, на радикальные действия. Как отметил Пригожин, путь договоренностей ведет страну в тупик, поскольку не решает стратегических целей СВО.