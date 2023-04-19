Посол Киева в Лондоне заявил, что Россия достигла ключевых целей СВО

Пристайко подчеркнул, что Запад оказывает Украине помощь в подготовке наступления, тренируя солдат ВСУ и передавая Киеву вооружения, включая системы ПВО и бронетехнику. Однако, по его словам, союзники делают недостаточно, поскольку количество отправленных «незалежной» танков вдвое ниже, чем было запрошено. При этом многие политики в США и Европе открыто выражают сомнения в способности Украины добиться успеха, одновременно с этим подчеркивая, что грядущее контрнаступление окажет решающее влияние на продолжение поддержки.