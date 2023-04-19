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Бизнесмен Илон Маск назвал дефолт в США «вопросом времени»

Экономика
Бизнесмен Илон Маск назвал дефолт в США «вопросом времени»

Судя по расходам федерального бюджета страны, дефолт в США является «вопросом времени». Такое заявление сделал бизнесмен Илон Маск в Twitter.

Администрация президента Джо Байдена опубликовала в соцсети предположение, что республиканцы планируют устроить дефолт в стране. Американский предприниматель выразил свою точку зрения в ответе Белому дому.

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт», — написал Маск.

Ранее бизнесмен в интервью Fox News заявил, что на посту президента США должен находиться «нормальный, здравомыслящий» человек.
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