Бизнесмен Илон Маск назвал дефолт в США «вопросом времени»

Судя по расходам федерального бюджета страны, дефолт в США является «вопросом времени». Такое заявление сделал бизнесмен Илон Маск в Twitter.
Администрация президента Джо Байдена опубликовала в соцсети предположение, что республиканцы планируют устроить дефолт в стране. Американский предприниматель выразил свою точку зрения в ответе Белому дому.
«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт», — написал Маск.
Ранее бизнесмен в интервью Fox News заявил, что на посту президента США должен находиться «нормальный, здравомыслящий» человек.