Желающим похудеть к лету посоветовали воздержаться от сухофруктов, йогуртов и алкоголя

Активный образ жизни, регулярные тренировки и диеты не помогут избавиться от лишнего веса, если продолжать пить алкоголь и газированные напитки, есть выпечку, сахар, сухофрукты и йогурты. Об этом предупреждают специалисты портала Sport24.
Употребление в большом количестве сахара способствует возникновению инфаркта, атеросклероза, диабета и ожирения. Суточный его прием в любом виде не должен превышать 25-30 грамм. Кроме того, по словам экспертов, при сушке фруктов и ягод уровень сахара только увеличивается, поэтому стоит отказаться от такого вида перекуса.
При похудении следует есть йогурты жирностью до 2,5% и исключить всевозможные добавки в виде хлопьев, джемов и других. Что касается хлебобулочных изделий, они обладают высокой калорийностью, а простые углеводы, которые содержатся в пшеничной муке, только развивают чувство голода.
Газированные напитки способствуют появлению целлюлита. Поэтому их стоит заменить обычной питьевой водой без газа. А алкоголь задерживает воду в организме и препятствует процессам жиросжигания.
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