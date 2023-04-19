Желающим похудеть к лету посоветовали воздержаться от сухофруктов, йогуртов и алкоголя

При похудении следует есть йогурты жирностью до 2,5% и исключить всевозможные добавки в виде хлопьев, джемов и других. Что касается хлебобулочных изделий, они обладают высокой калорийностью, а простые углеводы, которые содержатся в пшеничной муке, только развивают чувство голода.