Иммунолог Андрей Продеус назвал главным симптомом коронавируса «арктур» поражение слизистой глаз

Новый подвариант коронавируса «арктур» поражает в первую очередь слизистую оболочку глаз. Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Продеус.
По его словам, «арктур» является близким «родственником» подварианта «кракен». Кроме того, он обладает высокой заразностью.
Продеус напомнил, что с середины весны в России начинается пора цветения. Симптомы пыльцевой лихорадки могут показаться похожими на проявление подварианта штамма «арктур».
«Поэтому иногда катаральные явления, которые связаны с простудными заболеваниями, люди путают с поллинозом и, наоборот», — цитирует врача «Общественная Служба Новостей».
Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «арктур». Однако Роспотребнадзор не видит опасности новой пандемии.