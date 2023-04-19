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Иммунолог Андрей Продеус назвал главным симптомом коронавируса «арктур» поражение слизистой глаз

Общество
Иммунолог Андрей Продеус назвал главным симптомом коронавируса «арктур» поражение слизистой глаз

Новый подвариант коронавируса «арктур» поражает в первую очередь слизистую оболочку глаз. Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Продеус.

По его словам, «арктур» является близким «родственником» подварианта «кракен». Кроме того, он обладает высокой заразностью.

Продеус напомнил, что с середины весны в России начинается пора цветения. Симптомы пыльцевой лихорадки могут показаться похожими на проявление подварианта штамма «арктур».

«Поэтому иногда катаральные явления, которые связаны с простудными заболеваниями, люди путают с поллинозом и, наоборот», — цитирует врача «Общественная Служба Новостей».

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «арктур». Однако Роспотребнадзор не видит опасности новой пандемии.
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