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Самое редкое гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года

Общество
Самое редкое гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года

Гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Такой информацией поделились авторы Star Walk.

Соответствующее природное явление случается один раз в десять лет, указывается в материале. Затмение называется гибридным, потому что на разных участках меняется с кольцеобразного на полное и обратно. Такое можно увидеть только в том случае, когда обозримый размер Луны полностью совпадает с размером Солнца, добавили авторы статьи.

Прежде сообщалось, что в среду, 19 апреля, семикилометровая черная туча погрузила Стамбул во тьму. Об этом рассказали авторы издания Turkiye Gazetesi.
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