Самое редкое гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года

Соответствующее природное явление случается один раз в десять лет, указывается в материале. Затмение называется гибридным, потому что на разных участках меняется с кольцеобразного на полное и обратно. Такое можно увидеть только в том случае, когда обозримый размер Луны полностью совпадает с размером Солнца, добавили авторы статьи.