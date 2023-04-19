Самое редкое гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года

Гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Такой информацией поделились авторы Star Walk.
Соответствующее природное явление случается один раз в десять лет, указывается в материале. Затмение называется гибридным, потому что на разных участках меняется с кольцеобразного на полное и обратно. Такое можно увидеть только в том случае, когда обозримый размер Луны полностью совпадает с размером Солнца, добавили авторы статьи.
Прежде сообщалось, что в среду, 19 апреля, семикилометровая черная туча погрузила Стамбул во тьму. Об этом рассказали авторы издания Turkiye Gazetesi.