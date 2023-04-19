Руководство МИСиС объявило о введении дистанционного обучения из-за двух выявленных случаев кори

Врачи выявили два случая кори в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». В связи с этим руководство высшего учебного заведения приняло решение о введении дистанционного обучения, говорится на сайте университета.
Чтобы не подвергать рискам здоровье и избежать опасных последствий серьезного заболевания, учащихся и персонал МИСиС попросили пройти вакцинацию и ревакцинацию против кори, следует из сообщения на ресурсе. Те, кто никогда не болел этим заболеванием, или не был вакцинирован дважды, с сегодняшнего дня переводится на дистанционный формат обучения.
Ограничения продлятся до 5 мая. Также руководство вуза намерено проверить студентов МИСиС, проживающих в общежитии. Учащиеся, которые успели вступить в контакт с заболевшими, обязаны уйти на карантин сроком 21 день.