Руководство МИСиС объявило о введении дистанционного обучения из-за двух выявленных случаев кори

Чтобы не подвергать рискам здоровье и избежать опасных последствий серьезного заболевания, учащихся и персонал МИСиС попросили пройти вакцинацию и ревакцинацию против кори, следует из сообщения на ресурсе. Те, кто никогда не болел этим заболеванием, или не был вакцинирован дважды, с сегодняшнего дня переводится на дистанционный формат обучения.