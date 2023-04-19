Кылычдароглу призвал к контролю государства над оборонной промышленностью Турции

Президентские и парламентские выборы, которые состоятся в мае текущего года, уже названы наблюдателями важнейшим историческим моментом для Турции за последние два десятка лет. Впервые кандидат от оппозиции — Кылычдароглу — имеет достаточно шансов победить Эрдогана, популярность которого значительно снизилась. Тем не менее с приходом в гонку главы «Партии Отечества» Мухаррема Индже ситуация осложнилась, поскольку он пользуется поддержкой у молодежи и может отобрать голоса как у первого, так и второго кандидатов.