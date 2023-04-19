Кылычдароглу призвал к контролю государства над оборонной промышленностью Турции

Подобные заявления подвергли критике ключевые лица компании Baykar, известной выпуском боевых беспилотников Bayraktar TB2.
Кандидат на пост президента Турции, председатель «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил о необходимости государственного контроля над компаниями оборонной промышленности, чем вызвал гнев со стороны производителей беспилотников военного назначения Bayraktar TB2.
Политик во время встречи со студентами подчеркнул, что частный сектор не должен выпускать оружие по своему усмотрению. Также Кылычдароглу назвал приватизацию предприятий ОПК большим риском, поскольку такие заводы в дальнейшем могут быть перепроданы иностранным собственникам.
«Во всех демократических и авторитарных режимах мира оборонная промышленность должна идти рука об руку с государством», — подчеркнул глава РНП.
Тем не менее он признал большой прогресс, которого добился турецкий оборонпром, и заявил о поддержке инвестиций в этот сектор. Кылычдароглу обратил внимание на то, что республика расположена в одном из самых горячих точек на карте планеты, назвав Ближний Восток «кровавой баней».
«Турция должна быть сильной в регионе. А сила зависит также и от мощи вашей оборонной промышленности», — заявил он.
В последние годы Анкара инициировала широкомасштабное реформирование национальных вооруженных сил и предприятий оборонной промышленности. Страна планирует произвести и поставить в строй боевые корабли, включая авианосцы и подводные лодки, а также развивает беспилотные технологии.
Размышления Кылычдароглу не оценил совладелец ведущего производителя беспилотников Турции Сельчук Байрактар, по совместительству — зять президента страны и главного противника Кылычдароглу на выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. Основанная его отцом авиастроительная компания Baykar в последние годы заслужила мировую известность благодаря разведывательно-ударному БПЛА Bayraktar TB2, который неплохо проявил себя в нескольких вооруженных конфликтах.
По словам гендиректора компании и брата Сельчука Халука Байрактара, в Турции нет самостоятельных предприятий ОПК — все они якобы выпускают и экспортируют продукцию в 29 стран мира с разрешения государственных органов. При этом он опроверг слухи о том, что Baykar может перенести производство за рубеж или сменить владельца.
Ранее руководство компании уже конфликтовало с Кылычдароглу. На этом фоне Сельчук Байрактар отметил, что смена правительства может заблокировать часть разрабатываемых проектов.
Президентские и парламентские выборы, которые состоятся в мае текущего года, уже названы наблюдателями важнейшим историческим моментом для Турции за последние два десятка лет. Впервые кандидат от оппозиции — Кылычдароглу — имеет достаточно шансов победить Эрдогана, популярность которого значительно снизилась. Тем не менее с приходом в гонку главы «Партии Отечества» Мухаррема Индже ситуация осложнилась, поскольку он пользуется поддержкой у молодежи и может отобрать голоса как у первого, так и второго кандидатов.