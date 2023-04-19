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Белый дом анонсировал объявление нового пакета военной помощи Киеву

Политика
Белый дом анонсировал объявление нового пакета военной помощи Киеву

Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи киевскому режиму уже 19 апреля текущего года. Соответствующей информацией поделился официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Об этом он заявил в среду в рамках брифинга. В новый пакет военной помощи Вашингтона войдут боевые припасы для HIMARS и артиллерии из наличия Пентагона, указывается в сообщении.

«Позднее сегодня администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине», — подчеркнул Жан-Пьер.

Прежде была озвучена угроза для переизбрания президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Подробности передает infox.ru.
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