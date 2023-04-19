Французский форвард Карим Бензема пролонгировал контракт с «Реалом» до 2024 года

Французский голеадор испанского ФК «Реал» Карим Бензема продлил контракт с мадридским футбольным клубом еще на один сезон, сообщает As.
По сведениям издания, клуб реализовал устную договоренность с игроком о пролонгации договора. Причем 35-летний нападающий сборной Франции понимает, что следующий сезон в королевском клубе станет для него завершающим.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Вместе с командой он выиграл все трофеи клубного европейского футбола. В октябре 2022 года форвард впервые в карьере признали лучшим игроком, вручив ему «Золотой мяч».
Ранее СМИ написали, что хет-трик Карима Бензема помог «Реалу» обыграть «Вальядолид» с разгромным счетом 6:0.