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Роберт Кеннеди-младший будет участвовать в президентских выборах США в 2024 году

Политика
Роберт Кеннеди-младший будет участвовать в президентских выборах США в 2024 году

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и адвокат Роберт Кеннеди-младший примет участие в выборах главы Соединенных Штатов в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ранее подавший заявку на выдвижение в качестве кандидата от демократов Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в президентской гонке. О подаче прошения в начале месяца сообщил телеканал CNN.

Также в начале апреля стало известно, что более половины граждан США не хотят переизбрания текущего лидера страны Джо Байдена на президентский пост. Лишь треть американцев вновь хочет увидеть его во главе государства в 2024 году, показал опрос СNN.
Роберт Кеннеди-младший выборы США
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