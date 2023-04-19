Роберт Кеннеди-младший будет участвовать в президентских выборах США в 2024 году

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и адвокат Роберт Кеннеди-младший примет участие в выборах главы Соединенных Штатов в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.
Ранее подавший заявку на выдвижение в качестве кандидата от демократов Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в президентской гонке. О подаче прошения в начале месяца сообщил телеканал CNN.
Также в начале апреля стало известно, что более половины граждан США не хотят переизбрания текущего лидера страны Джо Байдена на президентский пост. Лишь треть американцев вновь хочет увидеть его во главе государства в 2024 году, показал опрос СNN.