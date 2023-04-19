В Петербурге ветеранов МВД наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний труд по воспитанию традиций и преемственности поколений служителей закона. Торжественное мероприятие посетил стрингер ФАН.
Награждение состоялось 19 апреля 2023 года на сцене Культурного центра ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу улица Полтавская, 9. От имени ветеранов ведомства выступил председатель регионального Совета ветеранов Геннадий Бондаренко.
Заслуженных сотрудников МВД РФ поздравили большим концертом. Перед ветеранами правоохранительных органов выступили самодеятельные артисты из числа стражей порядка, а также профессиональные исполнители с разнообразными номерами. Особенно тепло зал встретил народного артиста РФ Василия Герелло.