Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Петербурге ветеранов МВД наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний труд

Общество
В Петербурге ветеранов МВД наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний труд

В Петербурге ветеранов МВД наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний труд по воспитанию традиций и преемственности поколений служителей закона. Торжественное мероприятие посетил стрингер ФАН.

Награждение состоялось 19 апреля 2023 года на сцене Культурного центра ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу улица Полтавская, 9. От имени ветеранов ведомства выступил председатель регионального Совета ветеранов Геннадий Бондаренко.

Заслуженных сотрудников МВД РФ поздравили большим концертом. Перед ветеранами правоохранительных органов выступили самодеятельные артисты из числа стражей порядка, а также профессиональные исполнители с разнообразными номерами. Особенно тепло зал встретил народного артиста РФ Василия Герелло.
мвд рф петербург культурный центр ветераны мвд награждение
Военкоры ФАН