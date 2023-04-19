В Петербурге ветеранов МВД наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний труд

Награждение состоялось 19 апреля 2023 года на сцене Культурного центра ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу улица Полтавская, 9. От имени ветеранов ведомства выступил председатель регионального Совета ветеранов Геннадий Бондаренко.