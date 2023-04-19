Премьер Ирака анонсировал возможные перестановки в правительстве

По словам главы кабмина, в настоящее время проводится оценка работы генеральных директоров государственных компаний, итоги которой могут быть оглашены в ближайшие дни. После этого будет анализироваться и эффективность министров. Результаты проверки могут привести к переменам в составе правительства, однако этот процесс, подчеркнул Ас-Судани, не будет политизирован и учитываться будут только профессиональные качества чиновников.