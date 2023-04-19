Премьер Ирака анонсировал возможные перестановки в правительстве

В октябре прошлого года иракский премьер обещал проверить эффективность работы чиновников.
Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани сообщил о возможных перестановках в правительстве.
По словам главы кабмина, в настоящее время проводится оценка работы генеральных директоров государственных компаний, итоги которой могут быть оглашены в ближайшие дни. После этого будет анализироваться и эффективность министров. Результаты проверки могут привести к переменам в составе правительства, однако этот процесс, подчеркнул Ас-Судани, не будет политизирован и учитываться будут только профессиональные качества чиновников.
Примечательно, что о планах провести такую «ревизию» премьер объявил сразу после вступления в должность полгода назад. Его приход положил конец политическому тупику: на тот момент в Ираке более года продолжался кризис, вызванный противоречиями различных этноконфессиональных сил, которые не могли договориться о кандидатуре на пост президента.
В итоге лидером государства стал Абдель Латиф Рашид, который и выбрал Ас-Судани в качестве премьера. Глава кабмина является представителем «Координационной структуры» — коалиции преимущественно шиитских партий, пользующихся поддержкой со стороны Ирана. В ходе последних парламентских выборов депутаты от этого блока получили 138 из 329 мест в Совете представителей Ирака.
Политическая система республики, сформированная после американского вторжения в 2003 году, предполагает разделение власти между основными этноконфессиональными сословиями. Президент выбирается из числа курдов, премьер-министр — из шиитов, а спикер парламента — суннит. При этом в кабмине шииты имеют право на 12 постов, сунниты — на 6, курды — на 4, а все остальные распределяются между прочими религиозными и этническими группами.