Экономический аналитик Соловейчик обрисовал природу нацистских счетов в швейцарском банке Credit Suisse

Комитет сената США опубликовал расследование, по которому установлено, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета немецких фашистов до 2020 года. Впервые информацию об обслуживании банком счетов известных нацистов обнародовала организация Центр Семена Визенталя в 2020 году.
Корреспондент ФАН обратился за комментарием к политическому и экономическому аналитику Владимиру Соловейчику.
«Конечно, вряд ли эти высокопоставленные нацисты дожили до 2020 года, после чего благополучно закрыли свои счета, — заметил эксперт. — Подозреваю, что у этих фашистов были потомки, которые вступили в права наследования — притом, что изначально эти деньги были нацистские».
Собеседник ФАН предположил, что данные денежные средства были украдены немецко-фашистскими преступниками у их жертв, замученных в концлагерях.
«Еще один вариант — сверхэксплуатация оккупированных территорий, богатства которых осели на счетах высокопоставленных нацистов, — считает Соловейчик. — Думаю, что Credit Suisse по состоянию на 2020 год занимался либо обслуживанием личных счетов наследников фашистских преступников, либо счетов созданных гитлеровцами юридических лиц».
Экономический аналитик также высказал свое мнение относительно того, мог ли банк не знать, чьи именно счета он обслуживает.
«Сильно в этом сомневаюсь, думаю, в Credit Suisse все отлично понимали, — заявил политолог. — Мы же отлично помним, как в прошлом году те же швецарские банки заблокировали счета всех российских резидентов, будь то органы государственной власти, юридические или даже физические лица. Если такая осведомленность действует в отношении наших сограждан, то почему ее не должно быть при обращении с активами граждан других стран? Конечно же, все им было известно».
Ранее ФАН писал, что швейцарский банк Credit Suisse ожидает завершение слияния с UBS к концу года.