Команда второго футбольного дивизиона «Акрон» одержала победу над «Спартаком» и выбила его из Кубка России

Встреча в Жигулевске закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У тольяттинцев отличились венесуэльский нападающий Андрес Понсе и российский полузащитник Никита Салтыков. Португальский защитник Томаш Тавареш отыграл один гол за команду из Москвы.