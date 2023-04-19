Команда второго футбольного дивизиона «Акрон» одержала победу над «Спартаком» и выбила его из Кубка России

Столичный ФК «Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» в игре второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу и вылетел из списка претендентов на трофей, передает РИА Новости.
Встреча в Жигулевске закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У тольяттинцев отличились венесуэльский нападающий Андрес Понсе и российский полузащитник Никита Салтыков. Португальский защитник Томаш Тавареш отыграл один гол за команду из Москвы.
У «красно-белых» был шанс сыграть вничью, но сенегальский форвард Кейта Бальде не реализовал пенальти — ворота «Акрона» спас вратарь Сергей Волков.
ФК «Акрон» вышел в первый этап финала пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем встречи между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
На предыдущих стадиях тольяттинский клуб, который сейчас играет во втором футбольном дивизионе РФ, выбил из турнира таких грандов отечественного футбола, как: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», которые представляют Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Другой московский ФК «Динамо», как и одноименное спортивное общество, вчера, 18 апреля, отпраздновал 100-летний юбилей. Президент РФ Владимир Путин направил в адрес «Динамо» поздравительную телеграмму, сообщили корреспонденты «Национально службы новостей».