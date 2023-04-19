Глава РФ Владимир Путин предложил рассмотреть термин «пионеры» для названия молодежного движения

Российский лидер Владимир Путин предложил все же рассмотреть термин «пионеры» для названия молодежного движения. По мнению президента, он лишен идеологической окраски.
Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова упомянула «Движение первых». Она согласилась с Путиным, что старой версией движения были пионеры. Глава государства обратил внимание на то, что этот термин находится вне времени и предложил подумать о возможности переименовать движение. Голикова отметила, что дети сами выбрали название.
Ранее сообщалось, что политика Владимира Путина направлена на укрепление экономического суверенитета России. Такое заявление сделал член комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин, передает «Ридус».