Глава РФ Владимир Путин предложил рассмотреть термин «пионеры» для названия молодежного движения

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова упомянула «Движение первых». Она согласилась с Путиным, что старой версией движения были пионеры. Глава государства обратил внимание на то, что этот термин находится вне времени и предложил подумать о возможности переименовать движение. Голикова отметила, что дети сами выбрали название.