Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Случай заболевания корью зафиксировали в Московском политехническом университете

Происшествия
Случай заболевания корью зафиксировали в Московском политехническом университете

В стенах Московского политехнического университета зарегистрировали случай заболевания корью. Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ситуация находится под контролем, сообщили изданию в ВУЗе. Заболевший находится в медицинском учреждении. Другие детали инцидента не уточняются.

Ранее появилась информация, что Московский авиационный институт переведет часть студентов и сотрудников на дистанционное обучение для предупреждения распространения кори. Удаленный формат обучения начался в ВУЗе сегодня и продлится до 2 мая.

Врач-терапевт Павел Смирнов на фоне текущей заболеваемости корью в России призвал бороться с антипрививочниками, передает Infox.
корь московский политех заболевание москва вуз
Военкоры ФАН