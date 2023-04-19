Случай заболевания корью зафиксировали в Московском политехническом университете

В стенах Московского политехнического университета зарегистрировали случай заболевания корью. Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.
Ситуация находится под контролем, сообщили изданию в ВУЗе. Заболевший находится в медицинском учреждении. Другие детали инцидента не уточняются.
Ранее появилась информация, что Московский авиационный институт переведет часть студентов и сотрудников на дистанционное обучение для предупреждения распространения кори. Удаленный формат обучения начался в ВУЗе сегодня и продлится до 2 мая.
Врач-терапевт Павел Смирнов на фоне текущей заболеваемости корью в России призвал бороться с антипрививочниками, передает Infox.