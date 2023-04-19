Врач Олеся Савельева посоветовала россиянам надевать светлую одежду во время прогулок для защиты от клещей

Врач-старший терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева в беседе с «Газетой.ru» перечислила основные способы, которые помогут избежать укусов клещей. Специалист рекомендует каждые два часа проводить осмотры тела во время прогулок на свежем воздухе.
Особое внимание следует уделить, по мнению врача, местам, которые покрыты волосами. Также по возвращении домой необходимо еще раз осмотреть свое тело, а одежду нужно простирать и высушить. Ни в коем случае нельзя оставлять ее возле кровати, а тем более спать в ней.
Выбранное место отдыха, по словам врача, нужно отчистить от сухой травы и веток лиственных деревьев в радиусе 20-25 метров. Также Савельева советует пользоваться специальными средствами, которые применяются для отпугивания насекомых.
Если же клещ все-таки укусил, необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение, в котором введут гамма-глобулин, способный в течение 72 двух часов предотвратить энцефалит.
«Если вам некуда обратиться, внимательно следите за своим состоянием. После удаления клеща обязательно осматривайте ранку и меряйте температуру тела на протяжении двух недель», — отметила Савельева.
Врач рекомендует следить за проявлением таких симптомов, как повышение температуры, ухудшение самочувствия и появление покраснения вокруг раны. В таком случае надо незамедлительно обратиться к врачу-инфекционисту.