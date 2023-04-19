Врач Олеся Савельева посоветовала россиянам надевать светлую одежду во время прогулок для защиты от клещей

Особое внимание следует уделить, по мнению врача, местам, которые покрыты волосами. Также по возвращении домой необходимо еще раз осмотреть свое тело, а одежду нужно простирать и высушить. Ни в коем случае нельзя оставлять ее возле кровати, а тем более спать в ней.