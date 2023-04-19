Число дел о применении насилия к органам власти в России стало рекордным за последние шесть лет

Количество дел, заведенных по статьям 318 и 321 УК РФ, побило прошлогодний рекорд, по данным судебного департамента при Верховном суде РФ.
Суд вынес приговоры рекордному количеству россиян о применении насилия к представителям органов власти. В прошлом году 8261 человек осудили по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), в то время как в 2021 году суд вынес приговор 7523 россиянам по этой же статье.
Отмечается, что по второй и третьей части статьи 321 УК РФ («Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы») также выросло число приговоров. В 2022 году были осуждены 376 человек, а годом ранее по тем же частям суд вынес приговор 283 гражданам России.
Ранее стало известно о том, что СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в отделе полиции и стрельбы из табельного оружия в Петербурге. Мужчина напал на сотрудника в момент, когда полицейский провожал его в туалет отдела.