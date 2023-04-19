Число дел о применении насилия к органам власти в России стало рекордным за последние шесть лет

Суд вынес приговоры рекордному количеству россиян о применении насилия к представителям органов власти. В прошлом году 8261 человек осудили по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), в то время как в 2021 году суд вынес приговор 7523 россиянам по этой же статье.