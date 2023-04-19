Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа: Вашингтон продал Киеву свое ядерное топливо на 30% дороже

Украина купила у США ядерное топливо на 30% дороже, когда Вашингтон помогал стране перевести на его использование атомные станции. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Звезда» в своем Telegram-канале.
США завысили цену на 30% при продаже Украине ядерного топлива. При этом просто остановить реактор и заменить топливо нельзя. Теперь на Запорожской АЭС ему нужно «догореть» до конца, отметил Карчаа.
Минэнерго США предупредило Россию о наличии американской технологической информации на ЗАЭС, сообщает «Национальная Служба Новостей». По мнению ведомства, этот вопрос подлежит контролю со стороны Вашингтона.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах главы РФ Владимира Путина участвовать в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». Президент России примет участие в мероприятии в онлайн-формате.