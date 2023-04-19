Швейцария не планирует присоединяться к REPO для блокировки зарубежных активов граждан России

На прошлой неделе послы стран G7 и посол Евросоюза направили правительству Швейцарии письмо, в котором предлагали присоединиться к REPO. Однако власти отреагировали прохладно, отметив, что до настоящего момента ни одна другая страна не пополнила список участников объединения.