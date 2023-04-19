Швейцария не планирует присоединяться к REPO для блокировки зарубежных активов граждан России

Берн не планирует присоединяться к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force) для поиска и ареста иностранных активов граждан РФ. Об этом заявили в Федеральном департаменте экономики, образования и науки Швейцарии.
На прошлой неделе послы стран G7 и посол Евросоюза направили правительству Швейцарии письмо, в котором предлагали присоединиться к REPO. Однако власти отреагировали прохладно, отметив, что до настоящего момента ни одна другая страна не пополнила список участников объединения.
«По этой причине сейчас Швейцария не видит необходимости в официальном вступлении в целевую группу REPO», — заявили в министерстве экономики.
Однако правительство Швейцарии может пересмотреть свое решение в дальнейшем. Как отметили в заявлении, Берн вступит в REPO, если членство будет отвечать государственным интересам.
Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» и Евросоюза обвиняют Швейцарию в недостаточной жесткости санкций против России. По их заявлениям, бизнесмены и чиновники из России, имеющие двойное гражданство, могут продолжать использовать свои активы.