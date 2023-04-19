Президент Чехии Петр Павел: разговор о приеме Украины в НАТО может быть только после завершения конфликта

Североатлантический альянс сможет подумать о приеме Украины в НАТО только после окончания вооруженного противостояния Москвы и Киева. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
Соответствующей информацией он поделился 19 апреля, в среду, в ходе общения с представителями прессы. В этот же день глава государства принимал участие в переговорах с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.
«Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся, — подчеркнул он.
Государствам западной стороны необходимо продолжать оказывать киевскому режиму всестороннюю помощь, резюмировал Павел.