Посольство России в Азербайджане осудило порчу порядка ста могил россиян на кладбище в Баку

Российское посольство в Азербайджане решительно осудило акт вандализма на кладбище около поселка Забрат Сабунчинского района Баку. Он привел к порче порядка ста могил россиян.
В посольстве подчеркнули, что разрушение памятников вызывает возмущение и негодование. Акт вандализма трудно трактовать как случайное хулиганство из-за его масштаба.
При этом добавили, что на место происшествия отправились сотрудники дипломатического представительства. Посольство поблагодарило правоохранительные органы Баку за возбуждение уголовного дела. Разрушенные памятники будут со временем восстановлены.
До этого правонарушители осквернили памятник бывшему папе римскому Иоанну Павлу II в Польше. Очевидцы сообщили о порче рук и лица фигуры краской, передает «Национальная Служба Новостей».