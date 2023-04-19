День памяти геноцида советского народа: забыть не вправе

День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны приходится в нашем календаре памятных дат на19 апреля.
Ровно восемьдесят лет тому назад — в 1943 году — был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».
Так были заложены правовые основы воздаяния на преступления, которые можно охарактеризовать одним словом — геноцид. Именно такое определение небывалым в истории человечества злодеяниям дал впоследствии Нюренбергский трибунал. Уже в том же 1943-м началась кропотливая работа по расследованию преступлений.
Она продолжается и в наше время, поскольку масштабы содеянного гитлеровскими нелюдями и их пособниками таковы, что потрудиться придется и последующим правоохранителям, следователям, историкам — всем тем, кто ставит своей целью борьбу за историческую справедливость и сохранение священной памяти о миллионах жертв.
Нацисты с самого начала не скрывали, что на территории нашей страны ведут войну именно на истребление населяющих ее народов, ради «жизненного пространства».
Но была и еще одна страна на Востоке, которая словно переняла эстафету бесчеловечности и откровенного геноцида — Япония — уничтожавшая народы Юго-Восточной Азии, оставившая по себе жуткую память в Китае. Японцы дошли до того, что создали биолаборатории, где стали ставить бесчеловечные эксперименты на людях, стремясь создать биологическое оружие.
Его планировали использовать против СССР, да и в планах «самураев» было нападение на нашу страну. Вот почему Советский Союз вынужден был взять на себя решение и этой проблемы.
Нечто подобное происходит и на наших глазах.