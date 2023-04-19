День памяти геноцида советского народа: забыть не вправе

Она продолжается и в наше время, поскольку масштабы содеянного гитлеровскими нелюдями и их пособниками таковы, что потрудиться придется и последующим правоохранителям, следователям, историкам — всем тем, кто ставит своей целью борьбу за историческую справедливость и сохранение священной памяти о миллионах жертв.