Почти половина территории внутри ТТК в Москве загрязнена пылью с тяжелыми металлами

Ученые РАН провели анализ городской пыли внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) Москвы. Специалисты выяснили, что экологическому риску, вызванному тяжелыми металлами, подвержен 41% площади указанного пространства в центре российской столицы, сообщает «Газета.Ru».
Московскую пыль проанализировали эксперты лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН. Научные сотрудники установили, что частицы городской пыли загрязнены сурьмой, цинком, свинцом, кадмием, а также медью, молибденом и ртутью. Содержание указанных элементов во взвешенных частицах в среднем составляет 0,1%.
Основным источником тяжелых металлов в пыли стал процесс эксплуатации автотранспорта, а именно износ тормозных колодок и шин, а также дорожного полотна, металлических и других деталей транспортных средств, уточнили ученые РАН. Кроме того, по их мнению, на экологическую обстановку в Москве влияют выветривание почв, промышленная деятельность и эксплуатация железнодорожного транспорта.