Почти половина территории внутри ТТК в Москве загрязнена пылью с тяжелыми металлами

Основным источником тяжелых металлов в пыли стал процесс эксплуатации автотранспорта, а именно износ тормозных колодок и шин, а также дорожного полотна, металлических и других деталей транспортных средств, уточнили ученые РАН. Кроме того, по их мнению, на экологическую обстановку в Москве влияют выветривание почв, промышленная деятельность и эксплуатация железнодорожного транспорта.