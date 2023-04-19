Генетик Крутовский: человек проживет до 120 лет, если ученые научатся корректировать возрастные мутации

Генетик Константин Крутовский назвал условие, при котором человек сможет прожить до 120 лет. По словам эксперта, такое возможно, если ученые научатся корректировать мутации, вызывающие старение организма, сообщает «Газета.Ru».
Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН рассказал, что измененные гены повреждают репарационный механизм, от чего он становится менее эффективным. С возрастом частота соматических мутаций увеличивается, и они накапливаются. При этом известны случаи, когда изменения не затрагивают важные участки генома, и тогда человек может стать долгожителем, отметил профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ).
В качестве примера ученый привел изученный геном Хендрике ван Андель-Шиппер, которая прожила 115 лет. Дело в том, что в ее лейкоцитах было обнаружено целых 450 мутаций, но ни одна из них не была губительной для организма. По мнению Крутовского, женщине просто повезло, и мутации распределились в некритичные области генома случайным образом. Но такого же эффекта можно добиться, если научиться корректировать мутации при помощи новых технологий, убежден ученый.