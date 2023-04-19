Генетик Крутовский: человек проживет до 120 лет, если ученые научатся корректировать возрастные мутации

В качестве примера ученый привел изученный геном Хендрике ван Андель-Шиппер, которая прожила 115 лет. Дело в том, что в ее лейкоцитах было обнаружено целых 450 мутаций, но ни одна из них не была губительной для организма. По мнению Крутовского, женщине просто повезло, и мутации распределились в некритичные области генома случайным образом. Но такого же эффекта можно добиться, если научиться корректировать мутации при помощи новых технологий, убежден ученый.