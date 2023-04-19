МЧС прогнозирует тяжелые паводки в Сибири и на северо-западе России

Сибирь и Северо-Западный федеральный округ могут охватить тяжелейшие паводки. МЧС предупредило о пике весеннего половодья, которое постепенно сместилось на север страны. В этих регионах ожидается учащение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых территорий.