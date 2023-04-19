Власти Тейкова Ивановской области передали куличи для участников спецоперации

Администрация города Тейково передала куличи для бойцов, участвовавших в специальной военной операции. В канун праздника светлой Пасхи подарки отвезли во Владимирский областной госпиталь, где проходят лечение военнослужащие.
Жители Тейкова и представители администрации передали раненым бойцам слова участия и поддержки и пожелали им скорейшего выздоровления, передает сетевое издание «Власть. ИО».
Глава городского округа Тейково Светлана Семенова рассказала, что в канун светлого праздник Воскресения Христова людям хочется поддержать военных, находящихся в больничных палатах, а также поделиться с ними теплом и заботой, подарить улыбки и радость.
Она добавила, что надеется, как и все жители города и области, что эта теплая весточка порадует отважных защитников, которыми так гордятся все граждане страны, и которых ждут домой живыми, здоровыми и с победой.