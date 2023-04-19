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Финляндия отменила арест земли и здания Российского центра науки и культуры

Общество
Финляндия отменила арест земли и здания Российского центра науки и культуры

Решение об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки отменено. Об этом рассказал глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен.

Накануне стало известно об аресте земли и здании РЦНК в Хельсинки. В начале апреля управлением по взысканию долгов Финляндии были заблокированы счета Центра в банке Nordea. Однако 19 апреля решение об аресте было отменено.

«Оснований для изъятия собственности не обнаружилось», — заявил Виртанен в эфире телеканала YLE.

Ранее сообщалось, что посольство России направило в МИД Финляндии ноту. В документе российская сторона потребовала разъяснить причину ареста здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки.
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