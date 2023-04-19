Минсельхоз РФ допустил, что годовой урожай зерна может составить 123 млн тонн с учетом новых регионов

Министерство сельского хозяйства России ожидает урожай зерна в 123 миллиона тонн в текущем году. Соответствующей информацией поделился глава ведомства Дмитрий Патрушев.
Об этом он сообщил 19 апреля, в среду, в ходе онлайн-совещания главы государства Владимира Путина с членами Правительства России. Такое количество ожидается с учетом новых субъектов страны, добавил министр.
«С учетом новых регионов составит у нас порядка 123 миллионов тонн, из которых порядка 78 миллионов тонн — это пшеница», — указал Патрушев.
Прежде стало известно, что Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна: было собрано 157,676 миллиона тонн.