Пригожин: все бойцы ЧВК «Вагнер», которые погибают на СВО, хоронятся в строгом регламенте с правилами компании

Всех погибших в ходе спецоперации на Украине бойцов ЧВК «Вагнер» хоронят в строгом соответствии с правилами компании. Такое заявление сделал основатель «оркестра» и предприниматель Евгений Пригожин.
Ранее жители подмосковного поселка Фряново выложили на просторах интернета снимки 22 могил, которые они нашли на ближайшем кладбище. Несколько человек рассказали журналистам, что увидели на табличках данные своих родных, которые в местах заключения якобы подписали контракт с ЧВК «Вагнер» и отправились в зону СВО. В частности, среди них были граждане Кыргызстана и Таджикистана, которые перестали выходить на связь осенью прошлого года.
В связи с этим корреспонденты издания обратились к Пригожину с просьбой рассказать, действительно ли могилы принадлежат бойцам «оркестра».
«Все бойцы ЧВК «Вагнер», которые погибают на СВО, хоронятся в строгом регламенте с правилами компании. Какие-либо подробности для враждебной нам BBC я не считаю целесообразным раскрывать. Если у кого-то из родственников есть претензии к захоронению, то, безусловно, мы обсудим с ними любые, на их взгляд, имеющиеся проблемы. Для этого им нужно обратиться на горячую линию ЧВК «Вагнер» (https://t.me/SprosiWagner). И все вопросы будут немедленно решены», — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
При этом бизнесмен призвал журналистов BBC переадресовать поступающие от родственников вопросы относительно «музыкантов» на горячую линию ЧВК «Вагнер», где их с удовольствием обсудят.