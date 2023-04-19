Пригожин: все бойцы ЧВК «Вагнер», которые погибают на СВО, хоронятся в строгом регламенте с правилами компании

Ранее жители подмосковного поселка Фряново выложили на просторах интернета снимки 22 могил, которые они нашли на ближайшем кладбище. Несколько человек рассказали журналистам, что увидели на табличках данные своих родных, которые в местах заключения якобы подписали контракт с ЧВК «Вагнер» и отправились в зону СВО. В частности, среди них были граждане Кыргызстана и Таджикистана, которые перестали выходить на связь осенью прошлого года.