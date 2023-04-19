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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев успокоил местных жителей, которые услышали громкие звуки

Общество
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев успокоил местных жителей, которые услышали громкие звуки

Громкие звуки от учений по обороне рейда Севастопольской бухты, через который проходит морской транспорт от основной части города до его северной стороны, насторожили местное население.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале попросил жителей не поддаваться панике из-за услышанного, поскольку в самом городе обстановка спокойная.

Ранее немецкий осколочный снаряд времен Великой Отечественной войны весом 250 килограмм обнаружили в зоне жилой застройки в Севастополе. Немецкую авиационную бомбу SD-250 транспортировали на специальный полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва.
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