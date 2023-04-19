Дмитрий Коржинов рассказал о работе крупнейшего в ДНР полигона по переработке строительных отходов

В Мариуполе работает самый большой полигон по переработке строительного мусора в республике. Журналистам удалось узнать, как обстоят дела на предприятии.
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» занимается переработкой мусора после демонтажа и сноса зданий. Полигон не останавливал свою работу даже во время боевых действий. При поддержке Минприроды РФ на территории предприятия было установлено новое оборудование, что значительно усилило его мощности.
«На территории организована процедура переработки мусора в полезную фракцию. При поддержке Минприроды России наше предприятие получило дробильные установки, которые позволяют осуществлять данную процедуру. Уже полтора месяца как запушен процесс по переработке строительного мусора», — подчеркнул директор МУП «Коммунальник» Дмитрий Коржинов.
На полигоне дробятся и сразу сортируются отходы, из которых получается полезная фракция. В дальнейшем ее можно использовать при благоустройстве территорий. В будущем сотрудники предприятия планируют увеличить темпы процесса переработки строительных отходов.