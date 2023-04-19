Дмитрий Коржинов рассказал о работе крупнейшего в ДНР полигона по переработке строительных отходов

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» занимается переработкой мусора после демонтажа и сноса зданий. Полигон не останавливал свою работу даже во время боевых действий. При поддержке Минприроды РФ на территории предприятия было установлено новое оборудование, что значительно усилило его мощности.