Политолог Дарья Митина: нам нужна не приватизация, а национализация активов российских олигархов

Политологи и экономисты обсудили в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» предложение главы ВТБ Андрея Костина провести новую волну приватизации, чтобы обеспечить инновационное развитие отечественных предприятий.
Для финансирования приоритетных проектов в России необходимо возобновить приватизацию и привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга, пишет глава ВТБ Андрей Костин.
Банкир назвал три главных приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры; перезапуск промышленности на базе инноваций; укрепление обороноспособности за счет развития ВПК и успешная интеграция новых регионов.
Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков считает предложение топ-менеджера ВТБ своевременным в связи с падением доходов государственного бюджета, на средства которого до сих пор реализовывались все перечисленные выше проекты. По его мнению, в России наступает дефицит бюджета в связи с сокращением нефтегазовых доходов.
«Действует эмбарго, либо более низкие цены рыночные, по которым реально реализуются соответствующие товары. Так или иначе есть необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов, чтобы бюджет, скажем так, не был остро дефицитным и чувствовал себя более комфортно», — заявил Кирилл Кулаков.
Экономист сомневается, что необходимый объем средств может быть привлечен только за счет реализации части государственных активов частным инвесторам. Именно поэтому, считает он, глава ВТБ перечислил другие финансовые инструменты, с помощью который государство может собрать необходимые средства.
«За счет приватизации в любом случае будет решена какая-то часть задачи. Наверное, 70 триллионов рублей не наберется, но даже если наберется треть, уже будет неплохо», — отметил Кирилл Кулаков.
Эксперт не видит опасений, что госсобственность может быть выкуплена частными лицами по заниженной цене. По его словам, в российское законодательство и практику приватизации внесено много пунктов, которые исключают повторение грабительской приватизации госсобственности первой половины 1990-х годов.
Федеральный закон №135 об оценочной деятельности, принятый 29 июля 1998 года, гласит, что оценивать стоимость активов может только независимый оценщик, наделенный соответствующими полномочиями и квалификацией. Деятельность таких оценщиков, по его словам, проверяется Росимуществом и другими уполномоченными органами, экспертиза отчетов об оценке проводится силами саморегулируемых организаций оценщиков и оценочными профсоюзами.
«Это дополнительный фильтр к непрохождению некачественной оценки. С учетом всех этих обстоятельств уже невозможно та ситуация, которая имела место быть в начале-середине 1990 х годов. То есть все стало прозрачно и проверяемо, и делается профессионалами», — пояснил Кирилл Кулаков.
По мнению эксперта, государство не будет передавать в частные руки контрольные пакеты акций тех предприятий, которые выполняют важные государственные заказы. Нужно это для того, чтобы исключить повторение ситуаций, когда новый собственным перепрофилировал или вовсе сносил предприятие, чтобы на его месте построить жилой комплекс.
«Государство сейчас очень тщательно будет подходить к тому перечню активов, который будет подлежать новой волне приватизации. И, конечно же, стратегические важные и оборонные объекты вряд ли будут принадлежать приватизации, или будет реализовываться не контрольный пакет акций», — отметил Кирилл Кулаков.
Кроме этого предприятий, где возможна смена функционального назначения, по его мнению, осталось не много. Если будут приватизироваться они, то на нового собственника будет наложена обязанность сохранить промышленный потенциал предприятия, например, переводом его на другое место, считает эксперт.
В случае приватизации социально значимых объектов, таких, например, как предприятие ЖКХ, то государством будут проговорены и официально утверждены положения, которые нельзя будут нарушать даже при условии низкой рентабельности бизнеса.
«Тепло должно быть в домах, свет гореть на улице и тому подобное. Если инвестор не будет выполнять эти инвестиционные приватизационные условия, то в таких процедурах будет оговорена обратная национализация», — заявил Кирилл Кулаков.
Эксперт против национализации предприятий олигархов, которые выехали на ПМЖ за рубеж после начала СВО. По его мнению, такая мера будет иметь негативные последствия для общего инвестиционного климата, а также для стабилизации экономики и внешних отношений РФ.
Политолог, публицист Дарья Митина придерживается иной точки зрения. По ее мнению, магистральным путем для российской экономики должна быть национализация крупных экономических активов российских олигархов. Более того, не просто национализация, а их социализация - переход от либерально компрадорского капитализма к национально ориентированному государственному капитализму.
Пока в России будет сохраняться совместное владение крупной собственностью олигархами и государственной бюрократией, страна, считает политолог, не сможет проводить до конца суверенную политику.
«В олигархическом государстве крупные собственники тесно срастаются с государственным аппаратом. В этом, собственно говоря, и суть олигархии. В России, к сожалению, пока что экономика олигархическая», — заявила Дарья Митина.
Политолог оценивает предложение главы ВТБ как стремление продолжить череду приватизаций, начавшихся в 1990-е годы и остановившихся с началом СВО. По ее словам, принятие очередного приватизационного пакета шло полным ходом в Госдуме перед СВО, и в перечень объектов, подлежащих приватизации, было включено то, до чего еще не дотянулись российские олигархи.
«Линия на сокращение госсектора не только экономически безграмотна, она очень рискованная и, в общем-то, преступна. Я понимаю лоббистов этого процесса: в связи с внешнеполитическими обстоятельствами и вообще общей атмосферой вокруг России задача этого имущего слоя - побыстрее превратить все в кэш и вывезти отсюда», — заявила Дарья Митина.
Политолог считает, что пока не дана правовая оценка грабительской приватизации 1990-х и не возвращены в госсобственность предприятия, которые были приватизированы с нарушениями, новую волну приватизации запускать не стоит.
Напомним, экономист Александр Разуваев оценил возможность перезапуска приватизации.