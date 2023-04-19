Политолог Дарья Митина: нам нужна не приватизация, а национализация активов российских олигархов

По мнению эксперта, государство не будет передавать в частные руки контрольные пакеты акций тех предприятий, которые выполняют важные государственные заказы. Нужно это для того, чтобы исключить повторение ситуаций, когда новый собственным перепрофилировал или вовсе сносил предприятие, чтобы на его месте построить жилой комплекс.