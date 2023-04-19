Советско-эстонский актер и режиссер Вяйно Арен скончался на 90-м году жизни

Позже актер сыграл в фильмах «Счастливая улица, 13», «Молодой пенсионер», «Приключения Вембу и Тембу», «Театральная ночь» и «Полуденный паром». Кроме того, он выступал в роли солиста таллинского театра «Эстония» и работал в варьете «Виру».