Советско-эстонский актер и режиссер Вяйно Арен скончался на 90-м году жизни

Актер, режиссер, танцор и певец советско-эстонской сцены Вяйно Арен ушел из жизни на 90-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета».
Арен в 50-х проходил обучение в Ленинградском хореографическом училище и работал в театре «Ванемуйне». В 1959 году он окончил уже Таллинское хореографическое училище.
Позже актер сыграл в фильмах «Счастливая улица, 13», «Молодой пенсионер», «Приключения Вембу и Тембу», «Театральная ночь» и «Полуденный паром». Кроме того, он выступал в роли солиста таллинского театра «Эстония» и работал в варьете «Виру».
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