Врачи в Волгограде неделю скрывали смерть пенсионерки от ее дочери

Дочь умершей 66-летней женщины хочет добиться возбуждения уголовного дела о халатности персонала больницы, сообщает V1.RU.
Жительница Волгограда рассказала, что ее мать страдала психическим расстройством и попала в больницу с обморожением после того, как ушла из дома и потерялась. Женщина пыталась передать необходимые лекарства, но врачи запрещали приносить свои медикаменты и навещать мать.
Медики неделю заверяли, что с пенсионеркой все в порядке. Утром одного дня женщине позвонил судмедэксперт и спросил, когда она заберет тело матери. Позже выяснилось, что пенсионерка умерла за семь дней до этого.
Женщина утверждает, что врачи могут быть виноваты в гибели ее матери, поскольку официальной причиной смерти стала болезнь сердца, которой, по словам дочери, у погибшей никогда не было.
Ранее стало известно, что неправильно поставленный диагноз в одной из больниц Камчатского края стоил трехлетней девочке жизни. К такому исходу привело несвоевременное лечение ненастоящей болезни.