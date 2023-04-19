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Украина запросила у британской компании Shell 1 млрд долларов после реализации ее активов в России

Экономика
Украина запросила у британской компании Shell 1 млрд долларов после реализации ее активов в России

Британская топливная корпорация Shell должна выплатить Украине один млрд долларов после реализации своих бизнес-активов в России. Просьбу направил советник украинского лидера по экономическим вопросам Олег Устенко в адрес главы компании Ваэлю Савану.

«Мы призываем Shell направить все доходы от продажи российских активов или дивидендов на нужды жертв войны на Украине»,­ — заявил украинский государственный деятель.

Стоит отметить, что совет директоров Shell заявил об уходе с российского рынка. Руководство британского концерна намерено списать активы и инвестиции на сумму до 5 млрд долларов, передает европейское издание Politico.

Крупные иностранные бренды, прекратившие или временно приостановившие бизнес в России после начала СВО, могли потерять более 2 млрд долларов незаработанных доходов, сообщает «Национальная Служба Новостей»
Украина shell продажа бизнеса в России
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