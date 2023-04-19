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Ночь опустилась как облако: семикилометровая черная туча погрузила Стамбул во мрак

Общество
Ночь опустилась как облако: семикилометровая черная туча погрузила Стамбул во мрак

Громадное черное облако накрыло Стамбул и погрузило весь город во мрак. Соответствующей информацией поделилось издание Turkiye Gazetesi.

Аномальное явление произошло 18 апреля, в среду. Туча полностью закрыла солнце, указывается в материале. Когда в городе наступила тьма, многие жители начали паниковать, добавили в издании.

«Сильный дождь, начавшийся в час пик, сильно сказался на дорожной обстановке. Борясь с ливнем и пробками, жители Стамбула также стали свидетелями редкого природного явления», — рассказали авторы.

Прежде стало известно, что Анкара не согласилась разглашать коммерческие детали газовых контрактов с Москвой. Подробности передает интернет-издание «Ридус».
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