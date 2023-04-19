Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о планируемом запуске прямых рейсов в Уфу, Иркутск и Новосибирск

Глава Северной Осетии во время доклада об основных направлениях социально-экономического развития республики напомнил, что сейчас с регионом работают три федеральных туристических оператора. Также, по его словам, осуществляются чартерные полеты из Москвы, и налажены прямые авиаперевозки пассажиров из Казани. После окончания работ по строительству нового пропускного комплекса в конце 2022 года аэропорт «Владикавказ» способен обслуживать более 800 тысяч человек в год.