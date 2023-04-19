Лидер РФ Владимир Путин поручил зампреду правительства расширить дорогу в районе пропускного пункта Гуково

С соответствующим требованием глава государства обратился 19 апреля, в среду, в ходе совещания с Правительством РФ. На сегодняшний день часть специального транспорта и легковых автомобилей объезжают КПП, однако в ближайшее время там невозможно будет проехать, указал он.