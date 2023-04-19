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Лидер РФ Владимир Путин поручил зампреду правительства расширить дорогу в районе пропускного пункта Гуково

Политика
Лидер РФ Владимир Путин поручил зампреду правительства расширить дорогу в районе пропускного пункта Гуково

Российский президент Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через пункт пропуска «Гуково» на административной границе ЛНР и Ростовской области.

С соответствующим требованием глава государства обратился 19 апреля, в среду, в ходе совещания с Правительством РФ. На сегодняшний день часть специального транспорта и легковых автомобилей объезжают КПП, однако в ближайшее время там невозможно будет проехать, указал он.

«Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, с дорожниками поговорите», — подытожил президент.

Прежде российский лидер объяснил личную поездку в штабы в новых субъектов РФ нежеланием отрывать военных от дел.
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