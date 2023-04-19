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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты о свободной экономической зоне в новых субъектах РФ

Общество
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты о свободной экономической зоне в новых субъектах РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты, предусматривающие создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ) и налоговые льготы участникам СЭЗ в новых субъектах, пишет ТАСС.

Документы были внесены в нижнюю палату российского парламента Правительством РФ. Основной законопроект предполагает установление особого режима предпринимательской и иной деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Он, в свою очередь, предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования, особый режим налогообложения и страховых взносов, а также процедуру свободной таможенной зоны на новых территориях РФ.

СЭЗ будет иметь органы управления — уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования СЭЗ, а также управляющая компания (УК). Налоговые льготы для участников СЭЗ предлагается установить сопутствующими поправками в Налоговый кодекс.

Ранее стало известно, что Госдума в третьем чтении приняла закон о кредитных каникулах для всех созаемщиков мобилизованных. Теперь последние смогут претендовать на отсрочку выполнения обязательств перед банками, сообщало РИАМО.
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