Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты о свободной экономической зоне в новых субъектах РФ

Документы были внесены в нижнюю палату российского парламента Правительством РФ. Основной законопроект предполагает установление особого режима предпринимательской и иной деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Он, в свою очередь, предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования, особый режим налогообложения и страховых взносов, а также процедуру свободной таможенной зоны на новых территориях РФ.