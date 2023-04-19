Труп человека обнаружили в выгоревшей квартире в Пушкинском районе Петербурга

Пожарные локализовали возгорание в четырехэтажном доме в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На месте происшествия обнаружили труп человека.
Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 14:31. В ведомстве отметили, что квартира площадью 70 кв. метров полностью выгорела. В ходе борьбы с огнем из четырехэтажного дома эвакуировали 13 человек.
Среди пострадавших две женщины — их направили в медучреждение. На месте инцидента работали 23 спасателя и пять единиц техники.
Ранее пожар возник в многоэтажном доме в Химках. Спасатели ликвидировали возгорание, в результате которого никто не пострадал, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».