Власти оценили ущерб от пожара на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске в 100 млн рублей

Ущерб от пожара в промзоне предварительно оценивается в 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Дзержинска.
От огня пострадали два градообразующих предприятия ОО НПК «Астат» и ООО «ХимАвто». Предварительный ущерб оценивается в 100 миллионов рублей. Как уточняют городские власти, пострадали территории компаний, здания и оборудование. По факту возгорания планируется возбудить уголовное дело.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали открытое возгорание на территории предприятия по производству пластмасс в Нижегородской области. К тушению огня на площади 4,5 тысячи квадратных метров были привлечены 130 человек и 47 единиц техники, а пожарный поезд и вертолет Ми-8.