Власти оценили ущерб от пожара на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске в 100 млн рублей

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали открытое возгорание на территории предприятия по производству пластмасс в Нижегородской области. К тушению огня на площади 4,5 тысячи квадратных метров были привлечены 130 человек и 47 единиц техники, а пожарный поезд и вертолет Ми-8.