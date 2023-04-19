Постановку «Нуреев» исключили из репертуара Большого театра из-за пропаганды «нетрадиционных ценностей»

В 2017 году во время премьеры Большой театр уже переносил постановку. По информации источника РБК, такое решение было принято экс-главой Минкультуры Владимиром Мединским из-за демонстрации «нетрадиционных сексуальных отношений» в посвященной советскому артисту балета Рудольфу Нурееву постановке.