Постановку «Нуреев» исключили из репертуара Большого театра из-за пропаганды «нетрадиционных ценностей»

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова исключили из репертуара Большого театра в Москве из-за пропаганды «нетрадиционных ценностей». Об этом рассказал генеральный директор театра Владимир Урин в ходе пресс-конференции.
Урин объяснил это новым законом об ЛГБТ. По его словам, в нем вопросы пропаганды «нетрадиционных ценностей» обговорены вполне конкретно.
В 2017 году во время премьеры Большой театр уже переносил постановку. По информации источника РБК, такое решение было принято экс-главой Минкультуры Владимиром Мединским из-за демонстрации «нетрадиционных сексуальных отношений» в посвященной советскому артисту балета Рудольфу Нурееву постановке.