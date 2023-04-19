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Постановку «Нуреев» исключили из репертуара Большого театра из-за пропаганды «нетрадиционных ценностей»

Общество
Постановку «Нуреев» исключили из репертуара Большого театра из-за пропаганды «нетрадиционных ценностей»

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова исключили из репертуара Большого театра в Москве из-за пропаганды «нетрадиционных ценностей». Об этом рассказал генеральный директор театра Владимир Урин в ходе пресс-конференции.

Урин объяснил это новым законом об ЛГБТ. По его словам, в нем вопросы пропаганды «нетрадиционных ценностей» обговорены вполне конкретно.

В 2017 году во время премьеры Большой театр уже переносил постановку. По информации источника РБК, такое решение было принято экс-главой Минкультуры Владимиром Мединским из-за демонстрации «нетрадиционных сексуальных отношений» в посвященной советскому артисту балета Рудольфу Нурееву постановке.

Ранее стало известно, что премьера новой оперы Серебренникова «Лоэнгрин» состоится осенью 2023 года в Париже. Большой театр возвратит постановку «Герой нашего времени» в свой репертуар, сообщает «Царьград». Однако имя режиссера в афише не указывается.
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