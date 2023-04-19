Фанатов «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей за хулиганство перед матчем с «Акроном»

Акт мелкого хулиганства болельщики «красно-белых» совершили сегодня, 19 апреля, за несколько часов до начала встречи, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Фанаты московского ФК «Спартак» сломали угловой флажок на футбольном поле, на котором пройдет выездной матч второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России против тольяттинского «Акрона».
За такое противоправное поведение и ущерб имуществу виновные были оштрафованы на 5 тысяч рублей. Самым примечательным стало то, что трофейные обломки столичные «вандалы» забрали с собой. Подобное деяние было совершено перед самим матчем. Игра между «Акроном» из Тольятти и столичным «Спартаком» идет в настоящий момент — москвичи уже проигрывают со счетом 2:0.
Извечный спортивный соперник «Спартака» ФК «Динамо» и одноименное спортивное общество России вчера, 18 апреля, отметило 100 лет, сообщили корреспонденты издания «Вечерняя Москва».