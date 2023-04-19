Фанатов «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей за хулиганство перед матчем с «Акроном»

За такое противоправное поведение и ущерб имуществу виновные были оштрафованы на 5 тысяч рублей. Самым примечательным стало то, что трофейные обломки столичные «вандалы» забрали с собой. Подобное деяние было совершено перед самим матчем. Игра между «Акроном» из Тольятти и столичным «Спартаком» идет в настоящий момент — москвичи уже проигрывают со счетом 2:0.