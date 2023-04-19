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Глава РФ Владимир Путин: члены правительства должны отвечать за развитие новых субъектов страны

Политика
Глава РФ Владимир Путин: члены правительства должны отвечать за развитие новых субъектов страны

Члены Правительства России обязаны отвечать за развитие новых субъектов государства. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

О необходимости этого действия глава РФ заявил во время своей речи на совещании с правительством государства по вопросам повышения надежности электросетевого комплекса. Мероприятие проходит в онлайн-формате в среду, 19 апреля.

«Все равно ваша ответственность является определяющей», — резюмировал Путин.

Ранее стало известно, что российский лидер в ходе совещания объяснил личную поездку в штабы в новых субъектов нежеланием отрывать военных от дел.
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