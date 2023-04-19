Команда ЯRUS поделилась способами заработка в российской социальной сети

Ежедневные бонусы, донаты, монетизация и создание миниаппов: в соцсети ЯRUS существует минимум четыре способа, как заработать. О том, как получить дополнительный доход, читайте в этой статье.
Монетки каждый день
Ежедневно пользователи соцсети ЯRUS могут получать по 5 монеток* за активность. Достаточно заходить в приложение, просматривать контент, оставлять лайки и комментарии. Однако, монетки необходимо забирать в копилку каждый день, иначе они сгорят.
*Монеты - это внутренняя валюта приложения ЯRUS. Начиная с 1000 монет пользователи могут вывести сумму в рублях на свой банковский, и получить эквивалентные средства за вычетом налогов.
Монетизация видеоконтента
Каждый автор видеоконтента ЯRUS получает вознаграждение за просмотры своих роликов. Для этого необходимо соблюдать несколько условий: видео должно собрать более 1000 уникальных просмотров в течение календарного месяца, быть авторским и длиться более минуты.
За каждую 1000 просмотров блогеры получают по 50 монет. Низкая глубина показов может повлиять на ожидаемую сумму вознаграждения. Например, если пользователь выключил видео на раннем этапе, просмотр не засчитается. Искусственно «накрученные» показы тоже не учитываются при расчете монетизации.
Вознаграждение сюжетов также предусмотрено: автор коротких вертикальных видео за каждую 1000 просмотров получает по 20 монет.
«Монетизация видео и сюжетов — это первый шаг. В перспективе мы планируем добавить монетизацию постов и фото, чтобы оставаться самой привлекательной площадкой для авторов в рунете», — рассказал ведущий менеджер продукта ЯRUS Алексей Иванов.
Донаты от пользователей
Еще один способ заработка в соцсети ЯRUS - донаты. Под каждой публикацией в ЯRUS есть кнопка «Поддержать автора»: она позволяет перечислять монетки полюбившимся блогерам. Для того чтобы получать поощрения от поклонников, важно создавать интересный видеоконтент, который будет привлекать внимание и вызывать положительные эмоции.
Мини-приложения
Миниаппы в ЯRUS — это способ заработать на создании простых приложений. Конкурс Mini apps соцсети ЯRUS позволяет разработчикам разделить призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. Победителем может стать создатель любого HTML5-сервиса, например, фоторедактора, обучающего квеста или развлекательной игры.
Социальная сеть ЯRUS объединяет сервисы новостей, музыки, событий, мини-приложений и пользовательских блогов без рекламы. Контент приложения распределен по «ярусам» — неким полочкам с интересами пользователей: от кулинарии и вязания до программирования и блогинга.