Команда ЯRUS поделилась способами заработка в российской социальной сети

Еще один способ заработка в соцсети ЯRUS - донаты. Под каждой публикацией в ЯRUS есть кнопка «Поддержать автора»: она позволяет перечислять монетки полюбившимся блогерам. Для того чтобы получать поощрения от поклонников, важно создавать интересный видеоконтент, который будет привлекать внимание и вызывать положительные эмоции.